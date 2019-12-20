Пункт пропуску “Новотроїцьке” змінить графік через ремонт

У зв'язку з ремонтними роботами, КПВВ "Новотроїцьке" не працюватиме 22 грудня з 8.00 до 12.00.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі, 22 грудня 2019 року контроль в'їзду/виїзду в КПВВ "Новотроїцьке" з 8.00 до 12.00 здійснюватися не буде. Модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, роботу КПВВ "Новотроїцьке" буде відновлено о 12.00 того ж дня.

В штабі ООС звернулися до громадян з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації.

Фото: ООС