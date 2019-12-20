ЮНІСЕФ та МОМ відправили на окупований Донбас гумдопомогу

Дитячий фонд ООН UNICEF та Міжнародна організація з міграції відправили до тимчасово окупованої території України 4 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Учора через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 4 вантажівки з гуманітарною допомогою від Дитячого фонду ООН UNICEF та Міжнародної організації з міграції”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для мешканців Донецької та Луганської областей направлено набори матері та дитини, промислові та медичні вироби.