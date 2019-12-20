Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Троїцьким, втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню” , - йдеться у повідомленні.
Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".
Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
З початку цієї доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного.
Втрат з нашого боку не було.