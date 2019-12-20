Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Троїцьким, втрат немає

За минулу добу окупанти 1 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню” , - йдеться у повідомленні.

Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".

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Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного.

Втрат з нашого боку не було.