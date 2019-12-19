Із початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

Російсько-окупаційні війська на Донбасі у четвер, 19 грудня, вогневу активність не проявляли.

Про це сказав на брифінгу в Міноборони повідомив речник Олександр Мотузяник.

"Станом на 12.00, ворожих обстрілів в бік наших позицій не зафіксовано", - сказав він.

Мотузяник також поінформував, що за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність спільних заходів бойової підготовки артилерійських та розвідувальних підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

У першу чергу, артилерійські підрозділи російських окупаційних військ відпрацьовують питання проведення практичних стрільб, у т. ч. в складних погодних умовах та вночі. Розвідувальні підрозділи окупантів головні зусилля зосереджують на відпрацюванні питань застосування безпілотних літальних апаратів та своєчасній передачі координат виявлених об’єктів для їх вогневого ураження артилерійськими й мінометними розрахунками.