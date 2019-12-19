Росія відправила на окупований Донбас ще один “гумконвой”
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Через російські пункти пропуску “Матвєєв Курган” та “Донецьк” з 05.00 до 06.00 19 грудня цього року на в’їзд в Україну прослідували 2 колони так званого російського гумконвою”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що дев’яносто шостий “гумконвой” складався з 17 вантажівок.
Зазначається, що переміщення цих російських автоколон, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей.
У вантажівках нібито перевозили медобладнання, медикаменти, дитячі набори. Однак українська міжвідомча група з прикордонників та митників не мала змоги отримати інформацію про фактичний вміст вантажівок і могла здійснювати лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.
Крім того, завантаженість транспортних засобів у середньому складала близько 75%.
Як повідомили у відомстві, в цьому році це дванадцятий такий “гумконвой”.
Фото: dpsu.gov.ua