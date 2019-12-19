Росія відправила на окупований Донбас ще один “гумконвой”

Росія в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового так званого гуманітарного конвою.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Через російські пункти пропуску “Матвєєв Курган” та “Донецьк” з 05.00 до 06.00 19 грудня цього року на в’їзд в Україну прослідували 2 колони так званого російського гумконвою”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що дев’яносто шостий “гумконвой” складався з 17 вантажівок.

Зазначається, що переміщення цих російських автоколон, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей.

У вантажівках нібито перевозили медобладнання, медикаменти, дитячі набори. Однак українська міжвідомча група з прикордонників та митників не мала змоги отримати інформацію про фактичний вміст вантажівок і могла здійснювати лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Крім того, завантаженість транспортних засобів у середньому складала близько 75%.

Як повідомили у відомстві, в цьому році це дванадцятий такий “гумконвой”.

Фото: dpsu.gov.ua