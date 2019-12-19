Окупанти сім разів порушили "тишу", один боєць поранений

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли: двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

П'ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": у районі населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Водяного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; тричі неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї загинув мирний житель.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із боку Об’єднаних сил немає.