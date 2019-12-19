Окупанти сім разів порушили

Окупанти сім разів порушили "тишу", один боєць поранений

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли: двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

П'ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": у районі населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Водяного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; тричі неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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За минулу добу, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї загинув мирний житель.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із боку Об’єднаних сил немає.

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