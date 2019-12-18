У Мінську вирішили продовжити оголошений раніше "режим тиші" — Пристайко

У Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші".

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Громадське.

Він нагадав, що за час цього перемир’я, починаючи з липня, на Донбасі загинуло 40 людей.

"Саме тому ми хотіли, щоби це було перемир’я, яке гарантував президент Путін. Ми просто пам`ятаємо, що один раз було перемир’я, яке гарантував президент Російської Федерації, — і протягом 25 днів не було жодного обстрілу... Ми розраховували на це. Натомість рішення, на жаль, не було доведено, тобто, та інформація, яка йшла з Москви, ми розраховували, що буде вплив, він не спрацював", — пояснив Пристайко.

Раніше Пристайко заявив, що на переговорах у Тристоронній контактній групі не вдалося досягти домовленостей про обмін «усіх встановлених на усіх встановлених».