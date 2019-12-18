На Донбасі росіяни муштрують артилеристів і перекидають ПТРК на передову
Про це під час брифінгу розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба МОУ.
“Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, проводяться тренування артилерійських підрозділів окупантів з відпрацюванням прихованого висування на підготовлені вогневі позиції, управління вогнем та нанесення вогневого ураження підрозділам Об’єднаних сил. При цьому, противник продовжує порушувати Мінські домовленості щодо відведення 122-мм артилерійських систем”, - сказав Гуцуляк.
Речник зазначив, що російські окупанти посилюють передові позиції своїх військ додатковими розрахунками протитанкових ракетних комплексів з метою нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування відкриття вогню у відповідь.