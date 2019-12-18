На Донбасі росіяни муштрують артилеристів і перекидають ПТРК на передову

Російське окупаційне командування продовжує підтримувати у готовності до застосування з’єднання і частини 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та проводить тренування артилерійських підрозділів окупантів з відпрацюванням прихованого висування на підготовлені вогневі позиції.

Про це під час брифінгу розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба МОУ.

“Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, проводяться тренування артилерійських підрозділів окупантів з відпрацюванням прихованого висування на підготовлені вогневі позиції, управління вогнем та нанесення вогневого ураження підрозділам Об’єднаних сил. При цьому, противник продовжує порушувати Мінські домовленості щодо відведення 122-мм артилерійських систем”, - сказав Гуцуляк.

Речник зазначив, що російські окупанти посилюють передові позиції своїх військ додатковими розрахунками протитанкових ракетних комплексів з метою нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування відкриття вогню у відповідь.