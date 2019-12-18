Біля Світлодарська закінчують ремонт дороги, зруйнованої під час війни — ОДА

На Донеччині на ділянці в районі Світлодарська до кінця цього тижня закінчиться ремонт дороги, що була зруйнована під час активної фази бойових дій, а на окремих ділянках досі працюють сапери.

Про це 17 грудня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Аварійний ямковий ремонт робимо там, де поки що неможливо проводити масштабні роботи. Ділянка в районі Світлодарська на дорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський саме така. Дорога суттєво постраждала під час активної фази бойових дій, а на окремих ділянках досі є робота для саперів", - повідомив очільник області.

При цьому він додав, що за будь-яких умов ніхто не має права забувати про цивільне населення.

До кінця тижня роботи з аварійного ямкового ремонту будуть завершені, запевнив Кириленко, і пересуватися «підлатаною» дорогою стане зручніше і безпечніше.