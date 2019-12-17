Працівниці "верховного суду ДНР" за знущання з полонених "світить" 15 років

Слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у сприянні діяльності терористичної організації колишній працівниці «верховного суду ДНР».

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Протягом трьох років зловмисниця працювала у так званому судовому департаменті квазіутворення, де відповідала за виконання вироків українським полоненим. Сприяла знущанням з українських полонених", - йдеться у повідомленні.

Потім вона разом із чоловіком переїхала до Києва.

"Але з’ясувалося, що кримінал є їхньою сімейною традицією. Зараз чоловік пособниці терористів знаходиться під вартою за рейдерство", - додали у повідомленні.

Юристка встигла втекти і зараз переховується від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Донеччини.

За злочини проти України юристці фейкового суду доведеться відповідати перед судом справжнім. Їй загрожує 15 років за ґратами.