Окупанти гатять із заборонених мінометів, один боєць поранений

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли: поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї; біля Шахти Бутівка – з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; у районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм; неподалік Широкиного – з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.

За минулу добу, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали українські позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат з боку Об'єднаних сил немає.