Генерала Кривоноса призначили відповідальним за тероборону України

Заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса призначено відповідальним за розвиток територіальної оборони України.

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на інформацію секретаря РНБО Олексія Данілова.

“Друге питання (під час засідання РНБО 5 грудня 2019 року - ред.), яке обговорювалося, пов’язане з територіальною обороною. Кривонос призначений відповідальним за цей напрямок. До 31 грудня має бути повністю закінчена ситуація, пов’язана з цим питанням. І ми маємо розуміння, що всі, хто на сьогодні мають бажання долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які мають бажання взяти в цьому участь — будуть найближчим часом долучені до цього питання”, — цитує Данілова агентство.

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Як повідомляв Укрінформ,генерал-майор Сергій Кривонос залишається заступником секретаря Радбезу України. 29 листопада президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив його від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Фото: АрміяInform.