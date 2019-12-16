Генерала Кривоноса призначили відповідальним за тероборону України

Генерала Кривоноса призначили відповідальним за тероборону України

Укрінформ
Заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса призначено відповідальним за розвиток територіальної оборони України.

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на інформацію секретаря РНБО Олексія Данілова.

“Друге питання (під час засідання РНБО 5 грудня 2019 року - ред.), яке обговорювалося, пов’язане з територіальною обороною. Кривонос призначений відповідальним за цей напрямок. До 31 грудня має бути повністю закінчена ситуація, пов’язана з цим питанням. І ми маємо розуміння, що всі, хто на сьогодні мають бажання долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які мають бажання взяти в цьому участь — будуть найближчим часом долучені до цього питання”, — цитує Данілова агентство.

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Як повідомляв Укрінформ,генерал-майор Сергій Кривонос залишається заступником секретаря Радбезу України. 29 листопада президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив його від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Фото: АрміяInform.

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