Протоку Дарданелли закрили через туман
Укрінформ
Через низьку видимість, спричинену густим туманом, прохід кораблів та поромне сполучення через протоку Дарданелли було зупинене.
Про це поінформували в головному управлінні берегової безпеки Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Прохід через протоку закритий через погодні умови», - йдеться в повідомленні.
Про зміну ситуації капітанам кораблів, що очікують на прохід через протоку Дарданелли, яка з’єднує Егейське та Мармурове моря, буде повідомлено додатково.
Також було закрите поромне сполучення Лапсекі-Геліболу, що сполучає азійську та європейську частини.
Фото: dha.com.tr.