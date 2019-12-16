Протоку Дарданелли закрили через туман

Через низьку видимість, спричинену густим туманом, прохід кораблів та поромне сполучення через протоку Дарданелли було зупинене.

Про це поінформували в головному управлінні берегової безпеки Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прохід через протоку закритий через погодні умови», - йдеться в повідомленні.

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Про зміну ситуації капітанам кораблів, що очікують на прохід через протоку Дарданелли, яка з’єднує Егейське та Мармурове моря, буде повідомлено додатково.

Також було закрите поромне сполучення Лапсекі-Геліболу, що сполучає азійську та європейську частини.

Фото: dha.com.tr.