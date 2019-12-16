За минула добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціям ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“15 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться в повідомленні.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл: поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів: неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів; двічі біля Кримського - з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів; в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів; неподалік Світлодарська – з СПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Вчора, 15 грудня, поранень зазнали два військовослужбовця Об’єднаних сил.

З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.Окупанти 7 разів порушили “тишу”, поранені двоє військових