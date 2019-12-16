Окупанти 7 разів порушили “тишу”, поранені двоє військових
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“15 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться в повідомленні.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл: поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів: неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів; двічі біля Кримського - з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів; в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів; неподалік Світлодарська – з СПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 15 грудня, поранень зазнали два військовослужбовця Об’єднаних сил.
З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.Окупанти 7 разів порушили “тишу”, поранені двоє військових