На Донбасі унаслідок обстрілу артилерії РФ загинув 21-річний нацгвардієць

Унаслідок обстрілу російської артилерії 14 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець бригади швидкого реагування Національної гвардії України Сергій Михальчук.

Про це повідомив у Facebook пресофіцер НГУ Харитін Старський.

"Нашому братику був лише 21 рік, але він загинув у бою в суботу, 14 грудня 2019 року, від вогню російської артилерії, яку наводили в бік українських позицій не олігархи і не політики, а звичайні собі мешканці сусідньої країни. Душевні такі люди, з широкою душею та звірячою ненавистю до всього українського", - зазначив пресофіцер.

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України виконує бойові завдання в районі селища Зайцеве на Донеччині та далі на північ на Світлодарській дузі.