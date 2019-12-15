Окупанти вісім разів зірвали "тишу", один боєць загинув, двоє поранені

14 грудня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил, ще два наші захисники отримали поранення», - зазначається в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили п'ять обстрілів:

неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру;

двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Пісків – зафіксовано снайперський вогонь;

неподалік Павлополя – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано три ворожі обстріли:

поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого - з РПГ;

неподалік Травневого – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у районі Луганського. Втрат з нашого боку немає», - зазначають у штабі ООС.