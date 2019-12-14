Окупанти п'ять разів порушили “тишу”, загинув військовий

Упродовж поточної доби окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Зафіксовано також вогневу активність ворожих снайперів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

біля Пісків – зафіксовано снайперський вогонь; неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру;

поблизу Павлополя – з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

2 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого - з РПГ та автоматичних гранатометів.

Сьогодні, 14 грудня, внаслідок підступних обстрілів противником загинув військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один наш захисник отримав поранення. інформує штаб ООС.