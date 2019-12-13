Окупанти чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат немає

Станом на 18.00 п'ятниці, 13 грудня, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї; неподалік Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів.

1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

Втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.