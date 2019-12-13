Окупанти посилюють передові підрозділи російськими снайперами - розвідка
Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки МОУ.
"Ці заходи окупанти проводять з метою недопущення стабілізації ситуації, завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь. При цьому, окупанти використовують тактику прикриття дій снайперів веденням вогню з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї з метою недопущення виявлення їх вогневих позицій", - сказав Гуцуляк.
Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, до складу снайперських пар противника входять російські кадрові військовослужбовці, про прибуття яких з РФ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей повідомлялось раніше.