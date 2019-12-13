Окупанти посилюють передові підрозділи російськими снайперами - розвідка

Російське окупаційне командування посилює свої передові підрозділи на Донбасі снайперами.

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки МОУ.

"Ці заходи окупанти проводять з метою недопущення стабілізації ситуації, завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь. При цьому, окупанти використовують тактику прикриття дій снайперів веденням вогню з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї з метою недопущення виявлення їх вогневих позицій", - сказав Гуцуляк.

Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, до складу снайперських пар противника входять російські кадрові військовослужбовці, про прибуття яких з РФ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей повідомлялось раніше.