Українська сторона надала гарантії безпеки для ремонту водогону в окупованій Оленівці

Українська сторона надала гарантії безпеки на проведення робіт з обстеження ділянки водопровідної мережі від Оленівської підвищувальної станції до населеного пункту Оленівка Донецької області на тимчасово окупованій території.

Про це йдеться у повідомленні СЦКК.

"Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЕ продовжує сприяти проведенню ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури Донбасу. Українською стороною підтверджуються гарантії безпеки практично по всіх заявках, які отримуються від керівників підприємств як на території, підконтрольній уряду України, так і на тимчасово окупованих військовими формуваннями Російської Федерації територіях", - йдеться у повідомленні.

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У СЦКК додають, що українська сторона готова йти назустріч в гарантуванні безпеки цивільного населення.