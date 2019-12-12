На ділянці розведення біля Станиці дотримуються

На ділянці розведення біля Станиці дотримуються "тиші" — ООС

Укрінформ
На ділянці розведення сил і засобів №1 поблизу Станиці Луганської сторони дотримуються режиму "тиші".

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується", - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, на ділянках розведення №2 та №3 тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша". Обстановка стабільна.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил і засобів у Станиці Луганській завершилось 30 червня 2019 року.

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11 листопада 2019 року у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки Об'єднаних сил та почалось розмінування територій.

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