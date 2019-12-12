“Спецназ” ВСП цьогоріч запобіг диверсіям у 50 військових частинах
Укрінформ
«Спецназ» Військової служби правопорядку ЗСУ цьогоріч запобіг диверсіям у 50 військових частинах.
Про це повідомив начальник групи зв’язків із громадськістю Головного управління Військової служби правопорядку в ЗС України підполковник Володимир Потапов, інформує пресслужба Міноборони.
"Цього року «спецназ» ВСП ЗС України запобіг диверсіям у 50 військових частинах", - сказав він.
За словами Потапова, впродовж 2017 року такі дії проводились у 28-ми військових частинах, а минулого — у 22-ох.
Потапов розповів, що до ВСП ЗСУ входить кілька підрозділів спецпризначення та Центр спеціального призначення, який і займається недопущенням диверсійних актів щодо наших військових частин, зокрема складів.
Фото: Міноборони.