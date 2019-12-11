InformNapalm показав новітні російські комплекси РЕБ на Донбасі

Російська Федерація продовжує активне залучення своїх військових комплексів, сил та засобів для продовження війни проти України і окупації частини української території.

InformNapalm виклав фотодокази присутності на Донбасі сучасних російських комплексів радіоелектронної боротьби.

Волонтерська спільнота нагадує, що наприкінці листопада – початку грудня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували та відобразили у своїх звітах російські станції РЕБ Р-330Ж "Житель", модифікацію Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ". Відповідні текстові повідомлення були опубліковані в публічній частині звіту СММ ОБСЄ за 28 листопада та 7 грудня.

Проте на момент публікації звітів фото- та відеодоказів у вільному доступі ще не було.

Аналітики міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm порівняли отримані фото із вказаними зразками російської техніки і підтверджують, що з високим ступенем імовірності саме станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ" вчергове були помічені на Донбасі. Російські військові намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій на фото впізнавані, зауважили у волонтерській спільноті.