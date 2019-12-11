В ОРДЛО створюють вербувальні "команди на колесах"

Російське окупаційне командування агітує місцеве населення так званих “ДНР/ЛНР” для набору на військову службу в з’єднання і частини 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Російське окупаційне командування продовжує активні заходи з комплектування особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Для підвищення ефективності агітаційної роботи на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях окупанти створюють виїзні вербувальні команди, до складу яких залучають працівників військкоматів та військовослужбовців російських окупаційних військ”, - повідомив речник.

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За його інформацією, основними об’єктами пропагандистських заходів є працівники підприємств з великою заборгованістю по зарплаті та мешканці шахтарських поселень.

Шаравара також повідомив, що одночасно триває "набір" на військову службу осіб, які скоїли злочини та ухиляються від кримінального переслідування або в минулому притягались до кримінальної відповідальності.