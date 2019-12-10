Окупанти шість разів порушили перемир’я, гатили з "важких" мінометів

З опівночі російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у вечірньому зведенні.

За інформацією пресцентру, 3 обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; біля Шумів – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики також здійснили 3 обстріли: біля Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Сьогодні, 10 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було", - поінформували у штабі.