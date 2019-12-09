На Донбасі окупанти сім разів порушили

На Донбасі окупанти сім разів порушили "тишу", втрат немає

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли: біля Василівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів; неподалік Мар'їнки та Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано три ворожі обстріли: біля Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Кримського і Хутора Вільного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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За минулу добу, 8 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. 

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із боку Об'єднаних сил немає.

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