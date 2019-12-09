На Донбасі окупанти сім разів порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли: біля Василівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів; неподалік Мар'їнки та Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано три ворожі обстріли: біля Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Кримського і Хутора Вільного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За минулу добу, 8 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із боку Об'єднаних сил немає.