Окупанти гатять із заборонених мінометів, втрат немає

Упродовж суботи російські окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, втрат та поранених немає.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушилиnofollow режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, два обстріли укріплень українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Майорська – з мінометів калібру 82 мм.

У районі відповідальності ОТУ "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях Об'єднаних сил: поблизу Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів; біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів.

Упродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Фото: ООС