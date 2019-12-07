Окупанти гатять із заборонених мінометів, втрат немає

Окупанти гатять із заборонених мінометів, втрат немає

Укрінформ
Упродовж суботи російські окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, втрат та поранених немає.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушилиnofollow режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, два обстріли укріплень українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Майорська – з мінометів калібру 82 мм.

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У районі відповідальності ОТУ "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях Об'єднаних сил: поблизу Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів; біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів.

Упродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Фото: ООС

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