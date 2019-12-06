У Богданівці демонтували укріплення - ОБСЄ їде з перевіркою

Спостережна місія ОБСЄ у суботу, 7 грудня, розпочне верифікацію результатів завершення процесу розведення сил і засобів.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні о 12.00 закінчились практичні заходи демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення... Завтра розпочнеться верифікація представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, загалом на цій ділянці силами та засобами ДСНС України вилучено 244 вибухонебезпечні предмети. Окрім того, демонтовано 10 бліндажів та 28 допоміжних споруд.

Як повідомляв Укрінформ, розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада о 12 годині за київським часом.