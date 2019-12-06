Українські військові заслуговують на подяку і повагу - посольство США

Українські військовослужбовці, які ризикують життям заради своєї країни та своїх співгромадян, заслуговують на подяку і повагу.

Про це заявив аташе з питань армії та оборони полковник Томас Воффорд в україномовному відеозверненні, яке посольства США в Україні оприлюднило у Facebook.

"Хоробрі чоловіки та жінки, які ризикують своїм життям заради своєї країни та своїх співгромадян, заслуговують на подяку і повагу. Сьогодні українські солдати та цивільні громадяни продовжують вмирати та страждати внаслідок конфлікту, інспірованого урядом Росії за допомогою сил, які вона озброює, навчає, якими керує і воює поруч з ними. Росія має припинити розпалювати створену нею гуманітарну, економічну та екологічну кризу", - сказав Воффорд.

Він наголосив, що США рішуче підтримують зусилля України з досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту та щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності.

Аташе нагадав, що починаючи з 2014 року США надали Україні 1 млрд 600 млн доларів допомоги у сфері безпеки, включаючи навчання, обладнання та консультаційні послуги.

"Ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, і славимо тих, хто продовжує захищати Україну. Сполучені Штати твердо стоять з народом України", - запевнив Воффорд.