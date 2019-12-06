Зеленський на Донбасі пообідав з бійцями ООС

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину відвідав місця дислокації військового підрозділу, який виконує завдання в зоні проведення ООС, поспілкувався з учасниками ООС та заслухав доповідь про ситуацію на фронті.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Ми вдячні вам за вашу велику працю, за те, що захищаєте нашу рідну землю», – звернувся Зеленський до військовослужбовців.

Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки – годинники.

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Глава держави приєднався до святкового обіду з військовими, оглянув дитячі малюнки, які їм надіслали як привітання, та послухав розповіді про будні на передовій.

Президент також заслухав доповідь про оперативну ситуацію в районі проведення ООС.

Фото: пресслужби Президента