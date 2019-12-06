Дитячі майданчики та скульптури: відремонтували один з найбільших парків Донеччини

У Покровську, що на Донеччині, за понад 41 млн грн завершили роботи з реконструкції парку «Ювілейний», де було встановлено пам’ятник композитору Миколі Леонтовичу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Завершили роботи з реконструкції парку "Ювілейний" у Покровську. Це один з найбільших парків області, він розташований на площі 26,8 гектарів. На його облаштування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища витратили понад 41 млн гривень», - написав очільник області.

За його словами, в парку провели повну реконструкцію, озеленення, замінили освітлення, облаштували систему поливу, встановили дитячі майданчики та скульптури.

Кириленко нагадав, що родзинка цього парку - скульптурна композиція, яка розповідатиме відвідувачам про композитора Миколу Леонтовича, автора всесвітньо відомого «Щедрика». «Леонтович для Покровська не чужий - на початку минулого століття він кілька років жив і вчителював у музичній школі станції Гришине (нині станція Покровська). Пам'ятник встановили коштом місцевої влади, його автор - переселенець з окупованої Горлівки, Заслужений художник України Петро Антип», - додав керівник ОДА.