Як українці ставляться до розведення військ і миротворців на Донбасі

Понад 60% українців позитивно ставлять до введення миротворчих сил на окуповані частини Донецької та Луганської областей, а також до розведення військових сил на Донбасі.

Про це поінформувала директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи результати опитування "Шляхи досягнення миру на Донбасі: суспільні настрої, очікування, перестороги", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ставлення українців до введення миротворчих сил на території "ДНР" та "ЛНР", як і раніше, переважно позитивне – майже 60%. Але найменш позитивно ставляться на Сході, хоча 47% теж підтримує", - заявила Бекешкіна.

За її словами, найбільше підтримують ідею введення миротворців на Донбас на Заході України (70%) та у Південному регіоні (64%).

Щодо ставлення громадян до розведення військ на Донбасі, то, як сказала Бекешкіна, воно скоріше позитивне. За розведення виступають 60%, проти - 27% негативних, решта не визначилася.

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Однак тут спостерігаються істотні регіональні відмінності, наголосила директор фонду. Зокрема, якщо на Півдні та Сході 74–79% громадян позитивно оцінюють такий крок, то у Центрі України таких 53%, а на Заході – 47%. Майже одностайно таке рішення підтримують виборці "Опозиційної платформи – За життя" (90%), серед прихильників "Слуги народу" 69% оцінюють це рішення позитивно, 20% – негативно та ще 10% не визначилися. З виборцями "Європейської солідарності" ситуація протилежна – 19% схвалюють розведення військ, натомість 72% ставляться до цього критично.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.