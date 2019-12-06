Зеленський каже, що хотів зустрітися з бійцями ООС саме перед самітом у Парижі

Збройні сили України є гарантом результативності усіх дипломатичних зусиль, яких українська влада докладає для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, виступаючи перед військовослужбовцями у зоні проведення ООС, який транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

"Сьогодні ми цілодобово працюємо над поверненням миру на багатостраждальну землю українського Донбасу. Весь світ бачить, що Україна досягає цього дипломатичним шляхом, а наші Збройні сили були, є і будуть гарантом результативності усіх дипломатичних зусиль. Повірте, набагато легше вести перемовини, відчуваючи за собою вашу силу і саме вашу підтримку", - сказав глава держави.

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Він додав, що саме тому за декілька днів перед дуже відповідальною зустріччю в Парижі, яка відбудеться 9 грудня, для нього було дуже важливо особисто зустрітися з воїнами, які щодня дивляться ворогу в очі та тримають оборону на Сході України.

"Я вкотре пересвідчився у високій бойовій готовності наших підрозділів до будь-якого розвитку ситуації", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України прибув на Донеччину у зону проведення ООС.

Фото: пресслужба Президента