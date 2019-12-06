Окупанти двічі обстріляли з мінометів підступи до Авдіївки

Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли, усі на Донецькому напрямку.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"Вночі окупанти двічі відкривали вогонь по наших воїнах, які боронять підступи до Авдіївки. Загалом зафіксовано 23 вибухи мін, випущених з боку Мінерального. Противник 35 хвилин з боку Каштанового обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. З 7.30 до 7.50 ворожі станкові протитанкові гранатомети лунали неподалік Миколаївки", - повідомив він.

За словами речника, вранці російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Павлополя.

Втрат з боку представників ЗС України немає.