Німецький бізнес висунув ідеї щодо відновлення Донбасу

Німецький бізнес висунув ідеї щодо відновлення Донбасу

Укрінформ
Німецький бізнес пропонує скликати міжнародну донорську конференцію для збору коштів на відновлення зруйнованих війною районів на сході України та створити бізнес-структури з управління коштами.

Таку ідею озвучив голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес 5 грудня в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Настав час зробити реконструкцію на сході України загальним європейським завданням і дати таким чином сигнал людям, що існує економічна перспектива на післявоєнний період", - заявив Гермес.

Він очікує, що початкова нагальна фінансова потреба на ці цілі становитиме "не менше 3 мільярдів євро".

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Для ефективного управління коштами комітет пропонує створити Фонд реконструкції при Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Кошти мають бути використані у громадах, які безпосередньо постраждали від війни, на рівних умовах з обох сторін лінії розмежування для відновлення зруйнованої інфраструктури, залучення привабливих інвестиційних кредитів та забезпечення торгівлі та кредитних операцій. Крім того, в регіонах, постраждалих від війни, може бути створена Спеціальна економічна зона, вважає Гермес.

Пропонується створення Бізнес-консультативної ради (BAC) для східної України, до якої увійдуть представники бізнес-асоціацій з України, Росії, ЄС та всіх зацікавлених країн ОБСЄ. Гермес зауважив, що подібна модель була використана на Західних Балканах на початку 2000-х.

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Загалом бізнес-структура ініціює план з восьми пунктів, які можуть бути реалізовані у разі досягнення прогресу на нормандському саміті в Парижі.

Власне саміт у "нормандському форматі", запланований на 9 грудня, Гермес назвав "історичною можливістю" і закликав зробити все можливе "для відновлення мостів".

Варто зауважити, що Східний комітет німецької економіки виступає за поетапне зняття економічних санкцій проти Росії, але за умови прогресу в українському процесі.

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