Німецький бізнес висунув ідеї щодо відновлення Донбасу

Німецький бізнес пропонує скликати міжнародну донорську конференцію для збору коштів на відновлення зруйнованих війною районів на сході України та створити бізнес-структури з управління коштами.

Таку ідею озвучив голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес 5 грудня в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Настав час зробити реконструкцію на сході України загальним європейським завданням і дати таким чином сигнал людям, що існує економічна перспектива на післявоєнний період", - заявив Гермес.

Він очікує, що початкова нагальна фінансова потреба на ці цілі становитиме "не менше 3 мільярдів євро".

Для ефективного управління коштами комітет пропонує створити Фонд реконструкції при Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Кошти мають бути використані у громадах, які безпосередньо постраждали від війни, на рівних умовах з обох сторін лінії розмежування для відновлення зруйнованої інфраструктури, залучення привабливих інвестиційних кредитів та забезпечення торгівлі та кредитних операцій. Крім того, в регіонах, постраждалих від війни, може бути створена Спеціальна економічна зона, вважає Гермес.

Пропонується створення Бізнес-консультативної ради (BAC) для східної України, до якої увійдуть представники бізнес-асоціацій з України, Росії, ЄС та всіх зацікавлених країн ОБСЄ. Гермес зауважив, що подібна модель була використана на Західних Балканах на початку 2000-х.

Загалом бізнес-структура ініціює план з восьми пунктів, які можуть бути реалізовані у разі досягнення прогресу на нормандському саміті в Парижі.

Власне саміт у "нормандському форматі", запланований на 9 грудня, Гермес назвав "історичною можливістю" і закликав зробити все можливе "для відновлення мостів".

Варто зауважити, що Східний комітет німецької економіки виступає за поетапне зняття економічних санкцій проти Росії, але за умови прогресу в українському процесі.