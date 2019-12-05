Міністр оборони нагородив волонтерів, які допомагають ЗСУ

Міністр оборони нагородив волонтерів, які допомагають ЗСУ

Укрінформ
Міністр оборони Андрій Загороднюк вручив нагороди українським волонтерам, які надають активну допомогу Збройним силам України.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

“Загороднюк, подякувавши за співпрацю з оборонним відомством та всебічну допомогу Збройним силам України, нагородив волонтерів відзнаками Міністерства оборони України - медалями «За сприяння Збройним Силам України»”, - йдеться в повідомленні.

Також, за даними оборонного відомства, в рамках зустрічі Загороднюк окреслив проблемні питання, які на сьогоднішній день існують в ЗСУ, а також вислухав пропозиції і поради щодо спільного вирішення цих питань.

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Як повідомлялося, 5 грудня в Україні і в світі відзначають Міжнародний день волонтерів.

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва цього Дня), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 17 грудня 1985 року на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному та економічному розвитку суспільства.

Фото: пресслужба Міноборони

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