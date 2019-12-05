Міністр оборони нагородив волонтерів, які допомагають ЗСУ

Міністр оборони Андрій Загороднюк вручив нагороди українським волонтерам, які надають активну допомогу Збройним силам України.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

“Загороднюк, подякувавши за співпрацю з оборонним відомством та всебічну допомогу Збройним силам України, нагородив волонтерів відзнаками Міністерства оборони України - медалями «За сприяння Збройним Силам України»”, - йдеться в повідомленні.

Також, за даними оборонного відомства, в рамках зустрічі Загороднюк окреслив проблемні питання, які на сьогоднішній день існують в ЗСУ, а також вислухав пропозиції і поради щодо спільного вирішення цих питань.

Як повідомлялося, 5 грудня в Україні і в світі відзначають Міжнародний день волонтерів.

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва цього Дня), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 17 грудня 1985 року на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному та економічному розвитку суспільства.

Фото: пресслужба Міноборони