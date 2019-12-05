Десантники 25-ї бригади привітали волонтерів зі святом

Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Дніпровської бригади привітали усіх, хто їм допомагає, із Міжнародним днем волонтера.

Відео, яке допомогло їм зняти Військове телебачення, розміщено на сторінці 25-ї окремої повітрянодесантної Дніпровської бригади у Facebook.

«Йдуть роки, українське військо стало сильним та навченим, непереможним, одним з найдосконаліших у світі!! І підтримка волонтерів та українського народу продовжує наповнювати серця воїнів вірою у перемогу та гордістю за своїх співвітчизників. З нагоди цього свята, бажаємо кожному причетному міцного здоров'я, родинного затишку та мирного неба», - йдеться у вітанні.

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На відео вони розповіли, якими бачать волонтерів: вони відкриті та завжди відповідальні, кожного дня стають для бійців янголами, стають окрасою сірих армійських буднів і вже цим лікують від усіх хвороб, ніколи не здаються і турбуються про бійців, як про рідних