Росія відправила на Донбас черговий “гумконвой”
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" з 4.50 до 5.40 5 грудня на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого російського "гумконвою",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дев’яносто четвертий "гумконвой" складався з 25 автомобілів. Його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.
У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування. Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.
Завантаженість транспортних засобів складала близько 70 %.