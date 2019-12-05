Росія відправила на Донбас черговий “гумконвой”

У четвер, 5 грудня, через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" в Україну заїхав черговий так званий “гуманітарний конвой” РФ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" з 4.50 до 5.40 5 грудня на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого російського "гумконвою",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дев’яносто четвертий "гумконвой" складався з 25 автомобілів. Його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування. Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

Завантаженість транспортних засобів складала близько 70 %.