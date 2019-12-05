Окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Широкиного - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За минулу добу, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з боку Об'єднаних сил немає.