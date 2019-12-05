На Донеччині черговий ексбойовик здався правоохоронцям — поліція

На Донеччині черговий ексбойовик здався правоохоронцям — поліція

Укрінформ
У Бахмутському районі на Донеччині правоохоронцям здався чоловік, який був патрульним у бойовиків, наразі поліція перевіряє діяльність колишнього найманця.

Про це повідомили в Бахмутському відділі поліції Донецької області.

"У Часовому Ярі правоохоронцям здався патрульний бойовиків... Наразі поліцейські перевіряють діяльність колишнього найманця", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що у 2014 році цей чоловік піддався на пропаганду і вступив у незаконне збройне формування, де входив до складу патруля у Часовому Ярі. Але служба виявилася не така, як розповідали терористи, тому чоловік покинув бандформування і п’ять років жив у страху перед покаранням, намагаючись приховати своє минуле.

Зараз ексбойовик вирішив повернутися до нормального життя, дізнавшись, що це можливо зробити, добровільно здавшись поліції.

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Після того, як буде встановлено, що на час перебування в НЗФ він не чинив тяжких злочинів проти мирного населення, чоловік може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

Так, згідно з ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала у складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, нагадали в поліції.

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