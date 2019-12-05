На Донеччині черговий ексбойовик здався правоохоронцям — поліція

У Бахмутському районі на Донеччині правоохоронцям здався чоловік, який був патрульним у бойовиків, наразі поліція перевіряє діяльність колишнього найманця.

Про це повідомили в Бахмутському відділі поліції Донецької області.

"У Часовому Ярі правоохоронцям здався патрульний бойовиків... Наразі поліцейські перевіряють діяльність колишнього найманця", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що у 2014 році цей чоловік піддався на пропаганду і вступив у незаконне збройне формування, де входив до складу патруля у Часовому Ярі. Але служба виявилася не така, як розповідали терористи, тому чоловік покинув бандформування і п’ять років жив у страху перед покаранням, намагаючись приховати своє минуле.

Зараз ексбойовик вирішив повернутися до нормального життя, дізнавшись, що це можливо зробити, добровільно здавшись поліції.

Після того, як буде встановлено, що на час перебування в НЗФ він не чинив тяжких злочинів проти мирного населення, чоловік може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

Так, згідно з ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала у складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, нагадали в поліції.