Реінтеграція Донбасу: в СБУ пройшла нарада силовиків

Секретар РНБО України Олексій Данілов взяв участь у розширеній нараді в СБУ з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, де обговорювались питання підвищення рівня міжвідомчої координації та взаємодії всіх складових сектору безпеки і оборони.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов узяв участь у розширеній нараді, присвяченій питанням реінтеграції тимчасово окупованих територій. На нараді, яка відбулася у Службі безпеки України, обговорювалися питання подальшого підвищення рівня міжвідомчої координації та взаємодії всіх складових сектору безпеки і оборони у питаннях реінтеграції тимчасово окупованих територій. Серед іншого, йшлося про важливість удосконалення механізму взаємодії сил безпеки і оборони у всьому спектрі реагування на зовнішні загрози”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, у нараді взяли участь Голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, Голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, Голова ДПСУ Сергій Дейнеко, начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.

Фото: РНБО