У Мар'їнці почали ремонт електромереж - окупанти дали гарантії "тиші"

На Донеччині в районі Мар’їнки після отримання гарантій щодо встановлення режиму припинення вогню розпочалися ремонтні роботи по відновленню енергопостачання.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС з посиланням на СЦКК.

«Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що, з отриманням довгоочікуваних гарантій щодо дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій області, з 9 години 4 грудня 2019 року в районі населеного пункту Мар’їнка розпочалось проведення аварійно-відновлювальних робіт», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що робітники АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» приступили до заміни пошкодженого трансформатора мережі. За повідомленням енергопостачальної компанії, залишилося відновити електроживлення 60 будинків на вулицях Тельмана та Жовтневій.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада сильними поривами вітру обірвано лінії електропередач та знеструмлено близько 260 приватних будинків у місті Мар'їнка Донецької області. Українські ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії до 200 будинків. Але ще близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневій, залишаються знеструмленими.

Збройні формування Російської Федерації не давали гарантій дотримання режиму припинення вогню, без чого ремонтна команда АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» та піротехнічний підрозділ ДСНС України не можли усунути ушкодження електромережі.