Скільки грошей можна перевезти через КПВВ: у штабі ООС роз’яснили нові правила

Згідно з новими правила перевезення готівки через лінію розмежування, які набули чинності 28 листопада, громадяни можуть ввезти на територію України з тимчасово окупованих територій не більше 50 тис. грн, а з території України на непідконтрольну частину - не більше 20 тис. грн.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Наказом Мінветеранів від 18.11.2019 № 92 «Про затвердження переліку і обсягів обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів» установлено, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з тимчасово окупованих територій на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі у валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі у валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру. В напрямку з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території можна перевозити не більше 20 000 гривень, або еквівалент в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, не дивлячись на роз’яснювальну роботу, й надалі тривають порушення цих вимог громадянами, що перетинають лінію розмежування. Так, днями на КПВВ «Мар'їнка» попереджено спробу ввезення з тимчасово непідконтрольної території значної суми готівкових коштів без підтвердження походження.

Під час перетину КПВВ на автомобілі ВАЗ 2107 з тимчасово непідконтрольної території за маршрутом Донецьк–Курахове, 47-річний громадянин намагався перевезти 634 тисячі гривень. Готівку було виявлено під час огляду автомобіля і особистих речей. Після виявлення правопорушення, громадянин відразу запропонував співробітникам ДФС та прикордонникам неправомірну вигоду у розмірі 2 000 гривень з метою безперешкодного перетину лінії розмежування.

Як наслідок, відносно порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 204-3 КУпАП, а матеріали щодо надання неправомірної вигоди, разом з виявленими коштами, скеровано до Національної поліції для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

фото: штаб ООС