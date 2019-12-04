Пункт пропуску “Гнутове” закривають на ремонт

У четвер, 5 грудня, контрольно-пропускні операції у КПВВ «Гнутове» здійснюватися не будуть у зв’язку з ремонтними роботами електромережі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. «У зв’язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції у КПВВ «Гнутове» здійснюватися не будуть», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування. Роботу КПВВ буде відновлено о 8.00 6 грудня. Читайте також: За минулі вихідні ОБСЄ нарахувала 130 вибухів на Донбасі Як повідомлялося, з 1 грудня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення операції Об'єднаних сил перейшли на зимовий графік роботи.