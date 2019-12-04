Пункт пропуску “Гнутове” закривають на ремонт
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Укрінформ
У четвер, 5 грудня, контрольно-пропускні операції у КПВВ «Гнутове» здійснюватися не будуть у зв’язку з ремонтними роботами електромережі.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«У зв’язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції у КПВВ «Гнутове» здійснюватися не будуть», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування. Роботу КПВВ буде відновлено о 8.00 6 грудня.
Як повідомлялося, з 1 грудня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення операції Об'єднаних сил перейшли на зимовий графік роботи.