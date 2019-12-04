Експерт розповів про вплив Росії на рух "жовтих жилетів"

Демонстрація символіки "ЛНР" на протестах "жовтих жилетів" у Франції, як і вплив Росії на такі акції, не мають прямого зв’язку із зовнішньополітичними пріоритетами адміністрації Макрона.

Про це під час дискусії "Невизначеність Донбасу: рішення конфлікту або здача інтересів?" заявив французький експерт, дослідник Інституту європейської політики EUROPEUM Мартін Мішло, передає кореспондент Укрінформу.

У перебігу дискусії, яка відбулась у Брюсселі під егідою дослідницького центру Вілфреда Мартенса, кореспондент Укрінформу поцікавився в нього, яким чином нинішня позиція Емануеля Макрона щодо пошуку компромісу з Росією може бути пов’язана із впливами Москви на екстремістські рухи у Франції.

"Стосовно "лунатиків", які вимахували "луганськими" прапорами… Це відбувалося вже на пізній стадії руху "жовтих жилетів", коли до нього влилися ультраправі або ультраліві групи, які й створили хаос. Це, власне, є російською стратегією проти більшості європейських країн – створювати хаос та підривати довіру до інституцій. Але я не бачу зв'язку між цим явищем і нинішньою позицією президента Макрона щодо Росії. Адже вплив "жовтих жилетів" на його політику є набагато меншим, ніж підтримка Росією партії "Національний фронт", який Москва фінансує та легітимізує на політичних перегонах у Франції", - розповів експерт.

Він нагадав, що Макрон починав свій термін із конфронтаційних позицій стосовно Росії. І, судячи з усього, президент не забув про витік даних його особистого електронного листування під час кампанії, а також пов’язаних із цим подій.

"Намір на зближення з Росією є відбиттям прагматичної позиції президента Макрона напередодні виборів 22-го року. Вона грунтується на його розумінні сьогоднішнього світу, а також на прихильності частини французів до РФ. Але при цьому я не вважаю, що демонстрація підтримки Росії під час протестів «жовтих жилетів» є чимось значущим", - підсумував Мартін Мішло.

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