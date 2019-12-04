Милованов назвав області з найнижчими зарплатами

У кількох областях України середньомісячна зарплата ледь перевищує 8 тис. гривень, а в одній не дотягує і до цього показника.

Таку інформацію у Facebook оприлюднив міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов.

«Області України із найнижчими середньомісячними зарплатами: Чернівецька – 7 885 грн, Херсонська – 8 020 грн, Тернопільська – 8 098 грн, Чернігівська – 8 130 грн, Кіровоградська область – 8 222 грн», - написав міністр.

При цьому він не уточнив, який саме період відображають ці цифри.

Як повідомляв Укрінформ, середня номінальна заробітна плата в Україні у жовтні 2019 року становила 10 727 гривень, що на 16,4% більше, ніж рік тому.