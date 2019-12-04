ВРП просить забезпечити охорону в суді Нікополя через загрозу теракту

Вища рада правосуддя звернулася до Нацполіції та СБУ з проханням забезпечити сьогодні, 4 грудня, громадський порядок у Нікопольському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Про це інформує сайт ВРП.

«Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Національної поліції України щодо забезпечення співробітниками поліції громадського порядку у приміщенні Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області під час роботи суддів», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, заявляється про звернення до СБУ з проханням вжити заходів для захисту прав суддів «від посягань з боку невстановленої особи».

Як заявив член ВРП Павло Гречківський, до них звернулися судді з Нікополя. Вони зазначили, що згідно з отриманою 30 листопада правоохоронними органами інформацією, яка надійшла на «гарячу лінію» від невідомої особи, на 4 грудня планується терористичний акт у приміщенні Нікопольського міськрайонного суду у зв’язку з розглядом кримінальної справи за обвинуваченням громадян у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), пунктами 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Судді також указують у повідомленні, що 30 листопада 2017 року в приміщенні Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області під час перерви у судовому засіданні у день розгляду зазначеної справи стався вибух.

На думку суддів, “є ймовірність повторних спроб учинити дії, що створюють небезпеку для життя та здоров’я суддів, працівників суду та інших осіб, які відвідують суд, заподіяння значної майнової шкоди або настання інших тяжких наслідків”.

При цьому зазначається, що погрози та намагання вчинити розправу над суддями та їхніми близькими - як під час розгляду справ, так і за результатами - набули системного та відвертого характеру.

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Як повідомлялося, 30 листопада 2017 року від вибухів у Нікопольському міськрайонному суді загинула одна особа. Це сталося під час слухання справи про вбивство, скоєне наприкінці 2015 року. Батько одного з постраждалих привів у дію дві гранати. Унаслідок цього він загинув на місці. Ще один чоловік - один із підсудних - помер у лікарні. За даними поліції, окрім того, внаслідок інциденту постраждали 9 осіб, у тому числі двоє підсудних, двоє конвоїрів та працівниця суду.