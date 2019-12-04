Бориспільський експрес за рік перевіз майже мільйон пасажирів

З моменту запуску у 2018 році поїзди Kyiv Boryspil Express, які курсують від Центрального залізничного вокзалу Києва до міжнародного аеропорту “Бориспіль”, перевезли майже 1 млн пасажирів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає пресслужба компанії.

"Упевнений, зараз ніхто не сперечатиметься, що експрес до аеропорту "Бориспіль" потрібен. За перший рік роботи він здійснив близько 10 тис. рейсів та перевіз майже мільйон пасажирів. І це безперечний доказ успішності цього проєкту", - зазначив Кравцов.

Він повідомив, що рекордну кількість людей експрес перевіз у серпні та вересні - 98,2 тис. та 107,6 тис. відповідно. Найпопулярнішими є рейси №842 Київ - Бориспіль о 17:50 та №845 Бориспіль - Київ о 19:17. Загалом за добу поїзди, що курсують цим маршрутом, здійснюють 57 рейсів та перевозять 2,5 тис. осіб.

За словами Кравцова, компанія планує й надалі розвивати цей проєкт. Залізничники завершують реконструкцію станції "Видубичі", де буде збудована зупинкова платформа для експреса.

"Станція Видубичі перетвориться на транспортний хаб, який об’єднає автобусні перевезення, залізницю, метро та авіатранспорт. Крім того, очікуємо на дизель-поїзд виробництва КВБЗ, який ми задіємо на цьому маршруті. А це додатково 170 місць для сидіння", - поінформував очільник Укрзалізниці.

Як повідомлялося, Kyiv Boryspil Express у регулярному режимі вийшов на маршрут 30 листопада 2018 року.

Фото: Євген Кравцов, Facebook