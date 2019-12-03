РНБО готується до засідання щодо реінтеграції Донбасу

Рада національної безпеки і оборони України має напрацювати максимально широкий комплекс заходів щодо забезпечення національних інтересів держави в умовах високого рівня нестабільності і зовнішніх загроз.

На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов під час координаційної наради в рамках підготовки до засідання Радбезу щодо можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, повідомляє пресслужба РНБО.

Данілов підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський чітко окреслив свою позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними зусиллями.

Секретар РНБО України впевнений, що наша держава за підтримки міжнародних партнерів зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії.

«Мир потрібен не лише Україні, а й Європі. Наше спільне завдання - закінчити цю війну», - сказав він. Водночас, як наголошується у повідомленні, Збройні сили України матимуть усі необхідні директиви щодо різних сценаріїв розвитку подій.

Участь у нараді взяли: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Загороднюк, начальник Генерального штабу ЗСУ - головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, голова Служби безпеки України Іван Баканов, командувач Національної гвардії Микола Балан, голова Національної поліції Ігор Клименко, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Валентин Петров, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Мілованов, керівники інших силових відомств та державних органів, народні депутати України, урядовці, представники Офісу Президента України.

Фото: пресслужба РНБО