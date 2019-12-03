Окупанти обстріляли захисників Лебединського з гранатометів

Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі Лебединського. Втрат серед українських військових наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку доби російські окупаційні війська не утрималися від порушення режиму припинення вогню”, - повідомив речник.

За його словами, о 07.30 ворог розпочав обстріл позицій Об'єднаних сил у районі Лебединського. З напрямку від Саханки окупанти застосовували протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьке озброєння. Українські захисники застосували у відповідь великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю й примусили окупантів припинити обстріл.

Як повідомив Гуцуляк, бойових втрат серед українських військових від початку доби немає.